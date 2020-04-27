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27 квітня 2020, понеділок, 15:58 12
Судова влада 2020-04-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
З початку квітня до Окружного суду Києва подали понад 20 позовів на Кабмін через карантин

З початку квітня до Окружного суду Києва подали понад 20 позовів на Кабмін через карантин

Елена Новикова
Карантин, Кабмін, Окружний адміністративний суд Києва, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Вихід з карантину
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

З початку цього місяця в Окружному адміністративному суді Києва зареєстрували 22 позову проти Кабінету міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень через поширення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

"Позивачі, серед яких - фізичні особи, громадські організації та адвокатські об'єднання, просять суд скасувати окремі положення про заборону регулярних перевезень, відвідання парків, скверів, роботи громадського харчування і т. д., так і цілком всю постанову КМУ від 11 березня 2020 № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2"", - йдеться в ньому.

Також уточнюється, що на даний момент судом відкрито провадження за 10 справами і ще 10 позовів остаютя без руху для усунення позивачем недоліків. А щодо інших позовів вирішується питання про відкриття провадження.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні карантин продовжили до 11 травня.

Також Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

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