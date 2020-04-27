2 військових поранені через обстріли в зоні ОНС в понеділок

2 військових поранені через обстріли в зоні проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 27 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 27 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населено пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення. Також, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського героя", - сказано в ньому.

Наголошується, що воїнам надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальні установи.

Також зазначено, що супротивник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

У відповідь підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали бойовикам адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС 26 квітня, втрат не було.

Тим часом в Одеській області на Державному випробувальному полігоні проходять льотні випробування української ракети "Вільха-М".

Нещодавно ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет.