ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет

Военно-морские силы Пакистана провели успешные испытания противокорабельной баллистической ракеты в акватории Северного Аравийского моря. Об этом сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

В обнародованном 25 апреля заявлении, официальный представитель военно-морского флота Пакистана отметил, что начальник штаба ВМФ страны адмирал Зафар Махмуд Аббаси лично присутствовал при ракетных стрельбах. В заявлении говорится, что военные корабли и самолеты ВМС Пакистана выпустили противокорабельные ракеты класса "земля-поверхность".

В обнародованном документе подчеркнуто, что успешное проведение испытания корабельных вооружений является очевидным показателем боевых возможностей и боеготовности ВМС Исламской Республики Пакистан. Главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Зафар Махмуд Аббаси выразил удовлетворение по поводу оперативной готовности военно-морских сил ИРП и заявил, что силы способны дать достойный ответ на агрессию вероятного противника.

Как информировали Українські Новини, Государственное конструкторское бюро «Луч» провело в Одесской области очередное успешное испытание ракеты «Ольха-М». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал Данилов.