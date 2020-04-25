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  • ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет
25 апреля 2020, суббота, 13:49 956 Видео
Азия 2020-04-25T14:30:02+03:00
Українські Новини
ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет

ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет

Павел Твердохлиб
Пакистан, Ракета, ВМС, Оборона, Испытания
Пакистан испытал противокорабельную баллистическую ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
Пакистан испытал противокорабельную баллистическую ракету. Фото: pakistantoday.com.pk

Военно-морские силы Пакистана провели успешные испытания противокорабельной баллистической ракеты в акватории Северного Аравийского моря. Об этом сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

В обнародованном 25 апреля заявлении, официальный представитель военно-морского флота Пакистана отметил, что начальник штаба ВМФ страны адмирал Зафар Махмуд Аббаси лично присутствовал при ракетных стрельбах. В заявлении говорится, что военные корабли и самолеты ВМС Пакистана выпустили противокорабельные ракеты класса "земля-поверхность".

В обнародованном документе подчеркнуто, что успешное проведение испытания корабельных вооружений является очевидным показателем боевых возможностей и боеготовности ВМС Исламской Республики Пакистан. Главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Зафар Махмуд Аббаси выразил удовлетворение по поводу оперативной готовности военно-морских сил ИРП и заявил, что силы способны дать достойный ответ на агрессию вероятного противника.

Как информировали Українські Новини, Государственное конструкторское бюро «Луч»  провело в Одесской области очередное успешное испытание ракеты «Ольха-М». Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал Данилов.

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