У Київській області вже 570 заражених коронавірусом. Де зафіксували найбільше випадків

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 26 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 570, померлих - на 1 людини до 13, в той час, як у Києві вже 1,2 тисячі інфікованих коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі 204 випадки захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе (109), Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Чабани, Юрівка, Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 104 випадки - у Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині та Григорівці.

27 випадків захворювання підтверджено у Борисполі, 22 - в Кагалыке, 20 - в Ірпені, 19 - у Броварах, 18 - у Броварському районі, по 14 випадків - у Бориспільському та Кагарлицькому районах, 13 - у Василькові, по 11 випадків - у Макарівському районі, на 10 випадків - у Білій Церкві, Васильківському районі, 9 - у Вишгороді, 7 - в Ставищенському районі, 6 - в Переяславі, по 5 випадків - у Фастові, Білоцерківському, Вишгородському, Переяслав-Хмельницькому та Бородянському районах, по 3 випадки - у Володарці, Гостомелі, Баришівському та Миронівському районах, по 2 випадки - у Рокитном та Іванківському районі, по 1 випадку - у Ворзелі, Бородянці, Бучі, Березяни, Ставище, Іванкові, Коцюбинському, а також в Поліському, Богуславському, Згурівському та Рокитнянському районах.

126 осіб з усіх хворих в Київській області перебувають на стаціонарному лікуванні і 444 - на амбулаторному (самоізоляції).

Серед захворілих 48 дітей.

Наголошується, що 57 осіб одужали.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 2 094 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 64 повідомлення про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 3 730 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за даними на ранок 27 квітня зафіксували 9009 випадків коронавірусу.

Також у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.