Мер Івано-Франківська Марцінків хоче дозволити роботу ринків та магазинів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, як і мер Львова Садовий, вважає, що варто переглянути обмежувальні заходи на час карантину і дозволити роботу магазинів та продуктових ринків.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Вважаю, що сьогодні прийняті рішення, постанови Кабінету Міністрів, варто переглядати: дозволяти працювати хоча б продуктових ринків, крамниць, тобто малому і середньому бізнесу. Ще раз звертаюся до уряду і Президента: все-таки вже час переглянути вимоги і дозволити частині бізнесу працювати", - сказав він.

Марцінків впевнений, що від цього залежить життєдіяльність країни.

"Я не бачу жодних застережень, щоб, наприклад, з дотриманням умов працював продуктовий ринок, працювали малий і середній бізнес з дотриманням соціальної дистанції і відповідних вимог. Тому очікуємо цих кроків і чекаємо повернення максимально до життя", - сказав мер.

В Україні у 9 009 осіб діагностовано коронавірусну інфекцію, в Івано-Франківській області - 761.

Як повідомляли Українські Новини, Садовий хоче відкрити продуктові ринки у Львові.

Раніше в Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки.