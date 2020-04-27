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27 квітня 2020, понеділок, 11:53 18
Суспільство 2020-04-27T12:14:07+03:00
Українські Новини
Мер Івано-Франківська Марцінків хоче дозволити роботу ринків та магазинів

Мер Івано-Франківська Марцінків хоче дозволити роботу ринків та магазинів

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, закриття ринків
Івано-Франківськ. Фото: ukrainaincognita.com
Івано-Франківськ. Фото: ukrainaincognita.com

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, як і мер Львова Садовий, вважає, що варто переглянути обмежувальні заходи на час карантину і дозволити роботу магазинів та продуктових ринків.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Вважаю, що сьогодні прийняті рішення, постанови Кабінету Міністрів, варто переглядати: дозволяти працювати хоча б продуктових ринків, крамниць, тобто малому і середньому бізнесу. Ще раз звертаюся до уряду і Президента: все-таки вже час переглянути вимоги і дозволити частині бізнесу працювати", - сказав він.

Марцінків впевнений, що від цього залежить життєдіяльність країни.

"Я не бачу жодних застережень, щоб, наприклад, з дотриманням умов працював продуктовий ринок, працювали малий і середній бізнес з дотриманням соціальної дистанції і відповідних вимог. Тому очікуємо цих кроків і чекаємо повернення максимально до життя", - сказав мер.

В Україні у 9 009 осіб діагностовано коронавірусну інфекцію, в Івано-Франківській області - 761.

Як повідомляли Українські Новини, Садовий хоче відкрити продуктові ринки у Львові.

Раніше в Херсонській області фермери заблокували міжнародну трасу через закриті ринки.

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