У Держприкордонслужбі зареєстровано 11 випадків коронавіруса

11 випадків коронавирусной інфекції зареєстровано в Державній прикордонній службі станом на понеділок, 27 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Станом на 27 квітня 2020 року 11 представників Державної прикордонної служби України - військовослужбовців і працівників - мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19", - сказано в ньому.

Наголошується, що прикордонники, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, одні з перших перебували в зоні ризику, оскільки контактували з великою кількістю мандрівників, які в тому числі могли хворіти коронавірусом.

Для запобігання зараження і розповсюдження захворювання відомство ще в кінці лютого почало приймати відповідні заходи.

Зокрема запроваджено механізм, згідно з яким на самоізоляцію або обсервацію відправляються всі прикордонники, які контактували з хворими.

На даний момент під наглядом медиків перебувають майже 300 прикордонників, які контактували з хворими коронавірусом.

Переважна більшість прикордонників - контактних осіб знаходиться на самоізоляції, інші ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

При цьому підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль за лікуванням хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їх самопочуття, при необхідності проводять експрес-тести або ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

Крім того, відомство істотно змінило графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів.

Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв'язку.

В службових приміщеннях введений обов'язковий масковий режим, проводиться прибирання за допомогою дезінфікуючих засобів.

Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з вогнищ поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри.

Курсанти разом з командирами своїх підрозділів постійно перебувають у навчальних закладах Держприкордонслужби та не контактують з особами за межами цієї території.

Навчальний процес проводиться дистанційно за допомогою інтернету та телекомунікацій.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18 квітня у 4 прикордонників був підтверджений коронавірус.

За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 6 випадків коронавіруса.

Всього в Україні кількість випадків коронавіруса досягло 9 009.