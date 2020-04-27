Кількість заражених COVID-19 у Пакистані перевищила 13 тис осіб

За даними Національного командно-операційного центру (НКОЦ), по всьому Пакистану коронавірусом COVID-19 інфіковано 13328 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство DND.

Загальне число загиблих від пандемічного вірусу в Ісламській Республіці Пакистан склало 281 пацієнт. При цьому, за інформацією місцевої влади, найбільший рівень смертності зареєстрований в північно-західній прикордонній провінції Хайбер-Пахтунхва

В той же час лікарям вдалося вилікувати більше 3 тис пацієнтів.

Дані НКОЦ показали, що на сьогоднішній день в країні було проведено 150 756 тестів для діагностики вірусу. Найбільша кількість випадків коронавірусу діагностована у Пенджабі, де 5,4 тис осіб отримали позитивний результат.

В південній провінції Сінд на сьогоднішній день зареєстровано 4615 випадків захворювання, 872 пацієнта одужали і 81 людина загинула.

За останню добу кількість випадків COVID-19 в столичному регіоні Ісламабаду зросла до 245. 29 пацієнтів вже одужали, а 3 загинуло.

Як інформували Українські Новини, станом на ранок 27 квітня, в нашій країні кількість випадків коронавірусу досягла 9 009. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ України.