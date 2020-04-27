За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 6 випадків коронавірусу

В той час, як загальна кількість заражених коронавірусом по всій Україні становить 9009, у Збройних Силах України зафіксували 6 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться повідомленні пресслужби Командування Медицинсих сил ЗСУ.

"На 07:00 27 квітня у Збройних Силах України враховано 44 хворих гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки",- йдеться в ньому.

За минулу добу зареєстровано 6 новий випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (ВМКЦ Північного регіону), у Харківській області - четверо військовослужбовців лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Також уточняться, що на ізоляції знаходиться 361 чоловік. А ізоляція в найближчі 3 доби закінчується у 117 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19.

Також у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.