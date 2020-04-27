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27 квітня 2020, понеділок, 10:19 9
Медицина 2020-04-27T10:41:51+03:00
Українські Новини
За добу коронавірус підтвердили у 73 медиків, - МОЗ

За добу коронавірус підтвердили у 73 медиків, - МОЗ

Ярина Вацяк
Covid-19, Коронавірус у дітей, Коронавірус у медиків
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Протягом неділі, 26 квітня, було госпіталізовано 83 хворих коронавірусною інфекцією в той час, як в Україні 47-й день карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 83 людини", - сказав він.

Серед 392 осіб, у яких 26 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, 28 дітей і 73 медпрацівника.

Всього з початку епідемії захворіли 614 дітей і 1 749 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Тим часом у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 2 971 639 осіб, одужали - 866 тис. осіб. Станом на 27 квітня, у трійці лідерів США, Іспанія та Італія.

В той же час Італія відновить роботу підприємств на початку травня, школи будуть закриті до вересня.

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