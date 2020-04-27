Пожежі в Житомирській області локалізовано, в Чорнобильській зоні ще два вогнища тління

Пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.



"Станом на 7:00 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства в гасінні окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини. До гасіння залучено 626 людей та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 58 людей особового складу і 13 одиниць техніки. 26 квітня о 14 год. 20 хв. пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясковского лісництва локалізовано", - сказано в повідомленні.



У Чорнобильській зоні відчуження зусилля спрямовані на локалізацію 2 вогнищ тління залишків деревини й торфовища.



"Станом на 7:00 27 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗО в гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовецького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 вогнищ (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини й торфовища в осередках, які пройдено вогнем", - сказано в ньому.



Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил.



Інженерною технікою створено 988 км мінералізованих смуг.



До гасіння залучено 1 059 людей і 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 029 людей особового складу і 221 одиницю техніки, у тому числі 2 гелікоптери.

Авіацією ДСНС від початку робіт здійснено 2 230 скидів - 5 130 тонн води.



Радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,015 мР/год, Київська область - 0,011 мР/год. При допустимому тлі 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,021 мР/год, на КДП Дитятки 0,02 мР/год при контрольно допустимому рівні 0,055 мР/год).



Як повідомляли Українські Новини, після візиту Зеленського у Чорнобильській зоні загасили всі вогнища пожежі.