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31 января 2020, пятница, 09:32 40
Судебная власть 2020-01-31T09:36:23+02:00
Українські Новини
На полигоне испытали на прочность БТР-4Е: как проходили испытания

На полигоне испытали на прочность БТР-4Е: как проходили испытания

Ярина Вацяк
Укроборонпром, Испытания, БТР, БТР-4Е

Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А.А. Морозова (ХКБМ) успешно провело стрельбы с целью испытания корпуса для бронетранспортеров производства ООО "ЛКМЗ" на полигоне в г. Чугуев (Харьковская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома"

Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, подтверждающего пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров.

Отстрел происходил в присутствии представителей Военного представительства Министерства обороны, журналистов, представителей предприятий ХКБМ и ЛКМЗ.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ с броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки.

Испытания БТР-4Е. Фото: uprom.infoИспытания БТР-4Е. Фото: uprom.info

Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрелы пулями и не были пробиты. Таким образом, испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части протипульной стойкости сварных соединений.

БТР-4 - это одна из самых серийных боевых машин, успешно используется украинскими военными на Донбассе с 2014 года. БТР-4 объединил в себе мощную защиту, немецкий двигатель, скорострельных автоматическую 30-мм пушку, высокоточное ракетное оружие, цифровые системы управления, наведения, навигации и связи.

Как сообщали Українські Новини, в декабре государственный концерн "Укроборонпром" передал Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е.

Новоприбывшие для украинской армии БТР-4 при поддержке генерального директора ГК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса совместно с Минобороны, оказались бракованными.

 

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