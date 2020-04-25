Київський метрополітен повідомив, коли і за якої умови відновить роботу

В той час, як згідно 5-этапному плану виходу з карантину, на четвертому етапі можуть відкрити метрополітен, громадський транспорт і спортзали, комунальне підприємство "Київський метрополітен" прогнозує відкриття пасажирських перевезень для пасажирів без спецперепусток не раніше 10 червня.

Про це йдеться в повідомленні метрополітену, передають Українські Новини.

Згідно йому, один з етапів запуску відбудеться 31 травня - тоді метро зможуть відкрити для спеціальних перевезень.

"Спочатку в метро їздити зможуть тільки ті городяни, які мають спецперепустки. І тільки на наступному етапі метро відкриють для всіх пасажирів. Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що розрахунок проведений на основі плану уряду щодо виходу з карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Кабінет Міністрів ухвалив заборонити роботу метрополітенів у період карантину. В Києві з 23 березня громадський транспорт припинив перевезення пасажирів, крім працівників критично важливих сфер, на час карантину. Для перевезення вищезазначених осіб виготовлені спеціальні перепустки.

Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Крім того, стало відомо, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять.