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25 квітня 2020, субота, 21:19 15 Карта
Суспільство 2020-04-25T21:22:22+03:00
Українські Новини
Дощ зі снігом і поривчастий вітер. У неділю зіпсується погода

Дощ зі снігом і поривчастий вітер. У неділю зіпсується погода

Надежда Комендантова
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Похолодання. Фото: mbookstore.com
Похолодання. Фото: mbookstore.com

В той час, як циклон Walli Україну заллє дощами з грозами, 26 квітня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Карпатах вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +2...+4 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, місцями значний дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 квітня від Укргідрометцентру.Прогноз погоди в Україні на 26 квітня від Укргідрометцентру.

Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.

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