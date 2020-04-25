Дощ зі снігом і поривчастий вітер. У неділю зіпсується погода

В той час, як циклон Walli Україну заллє дощами з грозами, 26 квітня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Карпатах вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +2...+4 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, місцями значний дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, місцями значний дощ, вдень помірний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів. Прогноз погоди в Україні на 26 квітня від Укргідрометцентру. Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води. Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.