Циклон Walli зальет Украину дождями с грозами: синоптик предупредила, где и когда испортится погода

После долгого периода сухой холодной погоды на выходных в Украине резко потеплеет, но усилится ветер и в большинство областей Украины придут долгожданные дожди, а с ними и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, осадки принесет в страну циклон Walli вместе с атмосферными фронтами.

В то же время, в субботу, 25 апреля еще будет "упираться" и южный антициклон, поэтому к южной части Украины, Луганской, Донецкой областям и большинству районов Кропивницкого и Днепра дожди он не допустит.

Вместе с тем циклон и фронты активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными. Так, направление ветра ожидается юго-западным, а вот в западных областях Украины он будет северо-западным.

Циклон WalliFacebook/Наталья Диденко

В Киеве в субботу ожидается теплая погода, до +18... +20 градусов. Утром осадков не будет, а вот в течение дня появятся дожди и, возможно, даже с грозами. Ветер в столице будет юго-западным, порывистым.

Карта погоды в Украины 25 апреляFacebook/Наталья Диденко

"Если у вас уже сегодня болит голова или появился какой-то дискомфорт, то это не обязательно загрязненный воздух от дымов. Просто к нам идет циклон с фронтами, дождями и грозами. И как бы кто или что не хотели сбить нас с толку, у нас все же – весна", – подытожила свой прогноз Диденко.

Также синоптик выложила видео, в котором подробно рассказала о погоде в Украине на последних выходных апреля.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.