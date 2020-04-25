ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет

Військово-морські сили Пакистану провели успішні випробування протикорабельної балістичної ракети в акваторії Північного Аравійського моря. Про це повідомляє інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND).

В оприлюдненій 25 квітня заяві, офіційний представник військово-морських сил Ісламської Республіки Пакистан зазначив, що начальник штабу ВМФ країни адмірал Зафар Махмуд Аббасі особисто був присутній при ракетних стрільбах. У заяві говориться, що військові кораблі і літаки ВМС Пакистану випустили протикорабельні ракети класу "земля-земля".

В оприлюдненому документі підкреслено, що успішне проведення випробування корабельних озброєнь є очевидним показником бойових можливостей і боєготовності ВМС Пакистану. Головнокомандувач військово-морськими силами адмірал Зафар Махмуд Аббасі висловив задоволення з приводу оперативної готовності військово-морських сил ІРП та зазначив, що сили здатні дати гідну відповідь на агресію ймовірного супротивника.

Як інформували Українські Новини, Державне конструкторське бюро "Луч" провело в Одеській області чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на своїй сторінці в Facebook в середу, 1 квітня.

"Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови, при яких відбувалися випробування, всі запуски були успішними", - написав Данилов.