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  • ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет
25 квітня 2020, субота, 13:49 12 Відео
Азія 2020-04-25T14:15:13+03:00
Українські Новини
ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет

ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет

Павло Твердохліб
Флот, Пакистан, Ракета, ВМС, Зброя, випробування
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk

Військово-морські сили Пакистану провели успішні випробування протикорабельної балістичної ракети в акваторії Північного Аравійського моря. Про це повідомляє інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND).

В оприлюдненій 25 квітня заяві, офіційний представник військово-морських сил Ісламської Республіки Пакистан зазначив, що начальник штабу ВМФ країни адмірал Зафар Махмуд Аббасі особисто був присутній при ракетних стрільбах. У заяві говориться, що військові кораблі і літаки ВМС Пакистану випустили протикорабельні ракети класу "земля-земля".

В оприлюдненому документі підкреслено, що успішне проведення випробування корабельних озброєнь є очевидним показником бойових можливостей і боєготовності ВМС Пакистану. Головнокомандувач військово-морськими силами адмірал Зафар Махмуд Аббасі висловив задоволення з приводу оперативної готовності військово-морських сил ІРП та зазначив, що сили здатні дати гідну відповідь на агресію ймовірного супротивника.

Як інформували Українські Новини, Державне конструкторське бюро "Луч" провело в Одеській області чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на своїй сторінці в Facebook в середу, 1 квітня.

"Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови, при яких відбувалися випробування, всі запуски були успішними", - написав Данилов.

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