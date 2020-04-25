Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна

Фонд Бориса Ложкіна підтримує киян і команду Віталія Кличка у боротьбі з коронавірусом. З цією метою Фонд придбав і передав Київській клінічній лікарні №15 сучасний наркозно-дихальний апарат WATO EX-20, повідомив у Facebook Борис Ложкін.

Він зазначив, що Київ став одним з найбільших осередків поширення коронавірусу в Україні, а кількість хворих у столиці перевищила 1 000 осіб.

"Досвід інших країн показує, що рівень оснащеності лікарень під час епідемії коронавірусу робить вирішальний вплив на ефективність медичної допомоги. Тому настільки важлива підтримка клінік і лікарів. Абсолютно будь-яка. Особливо в Україні, де стан системи охорони здоров'я далекий від ідеального", - підкреслив Ложкін.

Переданий Фондом апарат здатен підтримувати дихальні функції пацієнтів різного віку, включно з дітьми. "Ця універсальність має велике значення, оскільки в разі пікового навантаження на відділення інтенсивної терапії апарат може бути використаний для будь-яких пацієнтів, які опинилися у критичному стані", - відзначають у Фонді Бориса Ложкіна.

WATO EX-20 побудований на новітній анестезіологічній архітектурі та оснащений інтелектуальною системою обліку необхідного обсягу повітря. З його допомогою в лікарні надаватимуть ефективну медичну допомогу хворим у середній і важкій стадіях захворювання.

Ще однією з переваг нового апарату є простота експлуатації, тому медперсонал клініки зможе навчитися працювати з ним у найкоротший термін.

Нагадаємо, це вже не перша допомога Фонду Бориса Ложкіна столичним медикам. Не так давно лікарі Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України отримали від Надії Шаломової і Бориса Ложкіна захисні комбінезони, респіратори останнього покоління, захисні окуляри і одноразові рукавички.