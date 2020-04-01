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  • Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу
01 квітня 2020, середа, 13:39 599
Політика 2020-04-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу

Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу

Тетяна Зотова
Медицина, Лікарі, Пандемія, Коронавірус, Захист, Ложкін
Борис Ложкін Фото: JCU
Борис Ложкін Фото: JCU

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін і його дружина Надія Шаломова передали Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України захисні комбінезони, респіратори останнього покоління, захисні окуляри і одноразові рукавички.

Як повідомив Ложкін у себе в Facebook, в цьому Інституті працюють кращі українські фахівці в області проблем носа, горла і вух - саме тих органів, які першими зустрічають вірус COVID-19.

"Важливо, щоб самі лікарі при цьому були абсолютно захищеними", - зазначив Ложкін.

Він підкреслив, що будь-який лікар-терапевт, педіатр, стоматолог, офтальмолог і тим більше отоларинголог (ЛОР) - перебуває у групі підвищеного ризику, який є ще більшим, ніж для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

"Всі лікарі, незалежно від їх спеціалізації, не можуть працювати, уникаючи контакту з пацієнтами. Тому так важливо забезпечити лікарів максимальними засобами захисту, щоб у них була можливість продовжувати надавати допомогу всім, хто її потребує", - написав Ложкін.

Нагадаємо, раніше Борис Ложкін повідомив про встановлення в Центрі дитячої гепатології техніки, яка була куплена на кошти з благодійного аукціону "Мистецтво заради життя".

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