Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін і його дружина Надія Шаломова передали Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України захисні комбінезони, респіратори останнього покоління, захисні окуляри і одноразові рукавички.

Як повідомив Ложкін у себе в Facebook, в цьому Інституті працюють кращі українські фахівці в області проблем носа, горла і вух - саме тих органів, які першими зустрічають вірус COVID-19.

"Важливо, щоб самі лікарі при цьому були абсолютно захищеними", - зазначив Ложкін.

Він підкреслив, що будь-який лікар-терапевт, педіатр, стоматолог, офтальмолог і тим більше отоларинголог (ЛОР) - перебуває у групі підвищеного ризику, який є ще більшим, ніж для людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

"Всі лікарі, незалежно від їх спеціалізації, не можуть працювати, уникаючи контакту з пацієнтами. Тому так важливо забезпечити лікарів максимальними засобами захисту, щоб у них була можливість продовжувати надавати допомогу всім, хто її потребує", - написав Ложкін.

Нагадаємо, раніше Борис Ложкін повідомив про встановлення в Центрі дитячої гепатології техніки, яка була куплена на кошти з благодійного аукціону "Мистецтво заради життя".