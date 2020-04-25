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25 квітня 2020, субота, 11:55 10 Інфографіка
Медицина 2020-04-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
За добу провели майже 6 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Госпіталізовано 138 хворих

За добу провели майже 6 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Госпіталізовано 138 хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

24 квітня було проведено 5 825 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), було госпіталізовано 138 хворих коронавирусной інфекцією.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу здійснено 5 825 досліджень методом ПЛР. Це новий рекорд. З них хворих з пневмонією - 967 осіб", - сказав він.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 24 квітня надійшло 1 451 повідомлення про підозру на коронавирусную інфекцію (з початку року - 23 969 повідомлень).

"Було госпіталізовано 138 осіб", - сказав він.

Серед 478 осіб, у яких 24 квітня підтверджена коронавірусна інфекція, 42 дитини і 116 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 545 дітей і 1 574 медпрацівника.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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