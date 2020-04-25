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25 квітня 2020, субота, 08:22 58 Інфографіка
Медицина 2020-04-25T10:45:02+03:00
Українські Новини
У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня

У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Поширення пандемії коронавіруса на планеті. Фото:who.int
Поширення пандемії коронавіруса на планеті. Фото:who.int

В той час, як Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину, в усьому світі від коронавірусу померли 196 тисяч осіб, які вилікувались – понад 782 тисяч осіб. У той же час кількість активних випадків становить 1 мільйон 834 тисячі.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

Зокрема, в США зареєстрували 925 тисяч заражень, з них – 52 тисячі летальних випадків. Побороли захворювання 110 тисяч інфікованих.

За останню добу в Штатах підтвердили майже 39 тисяч нових заражень. Жертвами хвороби за цей час став 1951 чоловік.

В Іспанії зафіксували 219 тисяч хворих коронавірусом, з них померли 22,5 тисяч осіб і вилікувались 92 000.

З початку спалаху хвороби в Італії виявили 192 тисячі заражень. Число смертей становить майже 26 тисяч. Одужали від COVID-19 більше 60 000 хворих.

Франція підтвердила майже 160 тисяч випадків інфікування, Німеччина – 154 тисячі, Великобританія – 144 тисячі, Туреччина – майже 105 тисяч, Іран – понад 88 тисяч, Росія – майже 69 тисяч, Бразилія – 53 тисячі.

Значна кількість тих, хто одужав, також зареєстровано у Німеччині – майже 107 тисяч.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів в Україні, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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