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24 квітня 2020, пʼятниця, 23:38 6
Політика 2020-04-25T00:45:01+03:00
Українські Новини
"Пацієнти" купують костюми з міжнародним стандартом вдвічі дешевше, ніж МОЗ

"Пацієнти" купують костюми з міжнародним стандартом вдвічі дешевше, ніж МОЗ

Ярина Вацяк
МОЗ, Закупки, Коронавірус, Захисні костюми
Захисний костюм для медиків. Фото: patients.org.ua
Захисний костюм для медиків. Фото: patients.org.ua

Міністерство охорони здоров'я України закуповує захисні костюми для лікарів китайського виробництва, що майже вдвічі дорожче від ринкових цін (близько 500 грн за штуку).

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Пацієнти України" у соціальній мережі Facebook, який купує костюми з таким же рівнем захисту вдвічі дешевше.

""Ми піклуємося про наших лікарів і хочемо купити їм найкращий захист", - виправдовується Міністерство охорони здоров'я України за закупівлю захисних костюмів китайського виробництва, що майже вдвічі дорожче від ринкових цін (близько 500 грн за штуку). Так ок, відповідаємо МОЗ. Благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми, з тим же стандартом, про який так добре відгукується Міністерство по 215 грн", - йдеться в ньому.

Захисний костюм для медиків. Фото: patients.org.uaЗахисний костюм для медиків. Фото: patients.org.ua

Костюм для медиків. Фото: patients.org.uaКостюм для медиків. Фото: patients.org.ua

У повідомленні організації наголошується, що костюми українського виробництва постачається ТОВ "Тезаурус" у Вінницькій області. На захисні костюми зазначено стандарт EN 14126: 2003.

"Крім того, стандарт, яким прикривається МОЗ, який нібито гарантує дуже надійний захист лікарів, не передбачає тестування на вірусні інфекції. Тобто, стандарт EN 14126: 2003, яким керується МОЗ, а не стандартизується за респіраторними вірусними інфекціями. Для перевірки стандарту використовується тест на бактеріях. Це означає, що ніхто в світі не має відповіді щодо проникнення через них коронавірусів. Напевно, тільки наш МОЗ", - йдеться в повідомленні.

Документ: patients.org.uaДокумент: patients.org.ua

Документ про захисних костюмах для медиків. Фото: patients.org.uaДокумент про захисних костюмах для медиків. Фото: patients.org.ua

Як повідомляли Українські Новини Кабінет Міністрів визначив порядок виплат доплат медикам, залученим до боротьби з коронавірусом.

також Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

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