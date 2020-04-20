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20 квітня 2020, понеділок, 15:39 325
Кабмін 2020-04-20T15:42:44+03:00
Українські Новини
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту

Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту

Надежда Комендантова
МОЗ, Світлана Шаталова, Коронавірус, Захисні костюми
Моз України. Фото: gordonua.com
Моз України. Фото: gordonua.com

Міністерство охорони здоров’я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. Про це повідомила заступник Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

“Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні”, - заявила Світлана Шаталова.

Як підкреслила заступниця Міністра, закупівлю було проведено з дотриманням усіх процедур, а костюми біозахисту відповідають усім стандартам якості. “Це костюми китайського виробництва, які мають усі європейські сертифікати, підприємство відповідає стандартам ISO, костюми біозахисту - стандарту 14126, окрім того, костюми біозахисту відповідають вимогам виробів для медичного використання, а також у своєму комплекті мають бахіли”, - підкреслила Світлана Шаталова.

За словами заступниці Міністра, вартість одного костюму склала 488 грн. “Договір вже опублікований і найближчим часом ми отримаємо ці костюми в Україні та розподілимо їх по всім регіонам. Ми будемо впевнені, що наші лікарі захищені належним чином, а одяг, який ми їм дамо – відповідатиме усім необхідним критеріям. У цих костюмах лікарі будуть надійно захищені”, - резюмувала заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Нагадаємо, що раніше державному підприємству “Медичні закупівлі України” було доручено закупити захисні костюми для наших медичних працівників. Втім, знайдені ними костюми не відповідали міжнародним стандартам і не могли належним чином захистити медичних працівників. Саме тому МОЗ взяло ініціативу у свої руки і провело закупівлю.

 

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