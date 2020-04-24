Ще 1 військовий отримав поранення через обстріли в зоні ООС в п'ятницю

Ще один український військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення через обстріли в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення", - сказано в ньому.

Постраждалий військовий був оперативно доставлений у лікувальний заклад і йому надана належна медична допомога.

Наголошується, що такі дії бойовиків безкарними не залишилися - вогнем у відповідь військові подавили активність противника.

Втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, військовий отримав вогнепальне осколкове поранення через обстріл біля Лебединського у п'ятницю.

Вчора, 23 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 15 раз обстріляли позиції українських військових. Поранення отримали три захисника України.