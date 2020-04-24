На Донбассе боевики ранили в бою троих украинских военных

Вчера, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранение получили три защитника Украины. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к двум обстрелам.

“Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения … Потери противника уточняются”, - говорится в сообщении.

Также противник дважды обстрелял позиции наших защитников с начала суток. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, двое военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в четверг.

Также 22 апреля на Донбассе боевики восемь раз устраивали провокации и лишились двоих "бойцов"