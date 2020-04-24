Сегодня на Донбассе в результате обстрелов ранен один украинский военный

В то время, как вчера в результате обстрелов на Донбассе ранили троих украинских воинов, сегодня один украинский боец получил огнестрельное осколочное ранение из-за обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 24 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение", - сказано в нем.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.

В свою очередь подразделения Объединенных сил, обороняясь и используя штатное вооружение, открыли ответный прицельный огонь.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, двое военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в четверг.

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 23 апреля, увеличилось на 5 до 51 лиц.