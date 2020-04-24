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24 квітня 2020, пʼятниця, 15:54 11
Президент 2020-04-24T16:04:32+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив нового івано-франківського губернатора замість Шмигаля

Зеленський призначив нового івано-франківського губернатора замість Шмигаля

Надежда Комендантова
Губернатор, Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, призначення губернаторів
Федорів. Фото: Прес-служба Офісу Президента України
Федорів. Фото: Прес-служба Офісу Президента України

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталія Федоріва, який з 10 лютого тимчасово виконував ці обов'язки в зв'язку із звільненням губернатора Дениса Шмигаля через перехід на роботу в Кабінет Міністрів.

Про це йдеться в указах Президента №154 і 155 від 24 квітня, передають Українські Новини.

"Звільнити Федоріва Віталія Васильовича від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Призначити Федоріва Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - сказано в них.

Зеленський також провів з ним зустріч в Офісі Президента.

"Глава держави привітав його з призначенням і побажав успіхів у роботі на цій посаді. Володимир Зеленський зазначив важливість вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону", - йдеться в повідомленні прес-служби Президента.

Федорів з листопада 2018 року обіймав посаду заступника голови Івано-Франківської обладміністрації.

У 2012-2016 роках він був заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

До цього, з 2001 року, Федорів працював у різних структурах Івано-Франківської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Шмигаль був звільнений з посади голови Івано-Франківської обладміністрації, оскільки став віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій.

4 березня Шмигаль став прем'єр-міністром.

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