Препарати для лікування ревматоїдних захворювань планують продавати за електронним рецептом

Міністерство охорони здоров'я розраховує на запуск продажів препаратів для лікування ревматоїдних захворювань, які внесли в програму доступних ліків, за електронним рецептом до 4 травня.

Про це у ході брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передають Українські Новини.

"Особливо болючою темою є забезпечення хворих з ревматоїдними захворюваннями. Компанія-виробник вже доставила в Україні першу партію препарату, який найближчим часом буде поставлений в аптечну мережу. Як тільки Національна служба здоров'я включить роботу електронного рецепта для цих пацієнтів, вони зможуть отримати препарат для проведення базової терапії. Думаю, ця технічна процедура закінчиться наступного тижня", - сказала вона.

Раніше Кабінет Міністрів вніс препарати для лікування хронічних ревматоїдних захворювань, в тому числі гідроксихлорохін, в програму доступних ліків.

Як повідомляли Українські Новини, "Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яке Моз вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.

Також з квітня 2019 року уркаинцы почали отримувати препарати за електронною рецептом.