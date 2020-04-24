підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 квітня 2020, пʼятниця, 15:00 8
Медицина 2020-04-24T15:25:05+03:00
Українські Новини
Препарати для лікування ревматоїдних захворювань планують продавати за електронним рецептом

Препарати для лікування ревматоїдних захворювань планують продавати за електронним рецептом

Елена Новикова
Доступні ліки, гідроксихлорохін, ревматоїдні захворювання, Електронний рецепт
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я розраховує на запуск продажів препаратів для лікування ревматоїдних захворювань, які внесли в програму доступних ліків, за електронним рецептом до 4 травня.

Про це у ході брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передають Українські Новини.

"Особливо болючою темою є забезпечення хворих з ревматоїдними захворюваннями. Компанія-виробник вже доставила в Україні першу партію препарату, який найближчим часом буде поставлений в аптечну мережу. Як тільки Національна служба здоров'я включить роботу електронного рецепта для цих пацієнтів, вони зможуть отримати препарат для проведення базової терапії. Думаю, ця технічна процедура закінчиться наступного тижня", - сказала вона.

Раніше Кабінет Міністрів вніс препарати для лікування хронічних ревматоїдних захворювань, в тому числі гідроксихлорохін, в програму доступних ліків.

Як повідомляли Українські Новини, "Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яке Моз вніс в протокол лікування важких форм COVID-19.

Також з квітня 2019 року уркаинцы почали отримувати препарати за електронною рецептом.

Більше новин про: Доступні ліки гідроксихлорохін ревматоїдні захворювання Електронний рецепт

В Україні зафіксовано 7,6 тис. випадків коронавірусу. 193 людини загинули
Відкрити парки і перукарні. У МОЗ розповіли, як хочуть послабити карантин з 11 травня
Новини
Ще 1 військовий отримав поранення через обстріли в зоні ООС в п'ятницю 15:56
Януковича викликають у ДБР 30 квітня для проведення слідчих і процесуальних дій 14:30
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні 16:18
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії 15:58
Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер 15:45
більше новин
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії 15:58
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні 16:18
Справа Шеремета: у Кузьменко проходять обшуки 09:30
Справа Шеремета: у Кузьменко вилучили кілька сім-карт і карабін її чоловіка в ході обшуків 10:40
Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер 15:45
більше новин
Справа Шеремета: у Кузьменко проходять обшуки 09:30
Справа Шеремета: у Кузьменко вилучили кілька сім-карт і карабін її чоловіка в ході обшуків 10:40
Януковича викликають у ДБР 30 квітня для проведення слідчих і процесуальних дій 14:30
Ще 1 військовий отримав поранення через обстріли в зоні ООС в п'ятницю 15:56
Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер 15:45
більше новин
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok