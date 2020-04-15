В программу доступных лекарств внесли препараты для лечения ревматоидных заболеваний

Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, которым собираются лечить коронавирус, в программу доступных лекарств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.



"Предлагается расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения хронических ревматоидных заболеваний", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

В программу доступных лекарств внесены действующие вещества гидроксихлорохин и хлорохин.



Препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний будут доступны только по электронным рецептам.



Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.



Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.



Согласно инструкции к препарату, побочным действием может быть поражение сетчатки глаза, в том числе необратимое (при превышении рекомендуемой дозировки).



По состоянию на 13 апреля в крупных аптечных сетях препарат "Плаквенил" отсутствовал в продаже.