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15 апреля 2020, среда, 14:41 651
Медицина 2020-04-15T14:41:59+03:00
Українські Новини
В программу доступных лекарств внесли препараты для лечения ревматоидных заболеваний

В программу доступных лекарств внесли препараты для лечения ревматоидных заболеваний

Валерия Драгомирова
Доступные лекарства, Плаквенил, Ревматоидные заболевания, Гидроксихлорохин
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, которым собираются лечить коронавирус, в программу доступных лекарств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагается расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения хронических ревматоидных заболеваний", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.
В программу доступных лекарств внесены действующие вещества гидроксихлорохин и хлорохин.

Препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний будут доступны только по электронным рецептам.

Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.

Согласно инструкции к препарату, побочным действием может быть поражение сетчатки глаза, в том числе необратимое (при превышении рекомендуемой дозировки).

По состоянию на 13 апреля в крупных аптечных сетях препарат "Плаквенил" отсутствовал в продаже.

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