На Мадагаскарі людям роздають чай з полину від коронавірусу, який лікує COVID-19, – ЗМІ

В той час, як у Мексиці через коронавірус заборонили виробництво пива Corona, на Мадагаскарі військові почали роздавати жителям відвар полину "від коронавірусу", який назвали Covid Organics. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляє відомство, "ліки" від смертельної інфекції розробили вчені Мадагаскарського інституту прикладних досліджень, а представив його президент держави Андрі Радзуеліна. Він сказав, що цей чай допоміг вилікувати двох хворих коронавірусом.

"Лікувальний" чай зроблений на основі полину, який нібито ефективна при лікуванні малярії, та інших місцевих трав.

Президент запевнив, що особисто п'є відвар, щоб показати, що продукт не вбиває, а лікує.

Як повідомляє відомство, Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на нове зілля і заявила, що немає ніяких доказів одужання від COVID-19 після "лікування" трав'яним чаєм. Також у ВООЗ наголосили, що вони не рекомендують самолікування коронавірусу якимись ліками.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ назвала три препарату, що лідирують серед випробувань вакцин від коронавірусу.