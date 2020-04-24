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24 квітня 2020, пʼятниця, 11:51 13
Суспільство 2020-04-24T14:00:06+03:00
Українські Новини
Пасажирські літаки Azur Air переобладнують в вантажні для перевезення медзасобів

Пасажирські літаки Azur Air переобладнують в вантажні для перевезення медзасобів

Елена Новикова
авіакомпанія, Вантажні перевезення, Azur Air, Boeing 767-300
Літак. Фото: Air Azur
Літак. Фото: Air Azur

Авіакомпанія Air Azur ("Азур Ейр Україна", Закарпатська область) прийняла рішення здійснювати вантажні перевезення, в той час, як український літаки "Мрія" може увійти в Книгу рекордів Гіннесса після доставки медтоварів з Китаю

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія почала підготовку до виконання вантажних перевезень на далекомагістральних літаках Boeing 767-300", - сказано в ньому.

На даний момент керівництво авіакомпанії здійснює організаційні та технічні заходи по частковому зміні конфігурації пасажирських літаків Boeing 767-300 на вантажні, зокрема, демонтаж пасажирських крісел тощо.

Ці заходи вживаються для того, щоб забезпечити вантажопідйомність пасажирських літаків і перевезення в рамках гуманітарних рейсів медичного обладнання та препаратів, товарів першої необхідності.

Наголошується, що це мінімізує негативний вплив економічної кризи, забезпечить надходження податків в державний бюджет, поліпшення протиепідемічної ситуації і уникнути масового звільнення трудового колективу авіакомпанії.

Як повідомляли Українські Новини, Авіакомпанія SkyUp запустила вантажні перевезення, здійснивши близько 50 рейсів з березня.

Також президент Володимир Зеленський мріє про створення в Україні державної авіаційної компанії і запевняє, що держава готова виділити необхідні на ці потреби кошти.

"Азур Ейр Україна" - українська авіакомпанія туроператора Anex Tour.

Авіакомпанія виконує регулярні і чартерні перевезення і була дочірньої авіакомпанії "Ютейр"

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