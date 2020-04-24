Відкрити парки і перукарні. У МОЗ розповіли, як хочуть послабити карантин з 11 травня

Міністерство охорони здоров'я прогнозує зняття обмежень, раніше введених через карантинні заходи з оптової та роздрібної торгівлі з 11 травня.

Про це під час політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми повинні готуватися до виходу з карантину і приводити свої об'єкти, які будуть відкриватися найближчим часом на першому етапі. Ми готуємося, наприклад, до 11 травня, де буде завершено карантин, але карантин буде не так, щоб всі вийшли. Так, парки повинні бути відкриті, перукарські можливо будуть відкриті, оптова та роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але в певних умовах, ми повинні готуватися і жити в нових умовах", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, поминальні дні, які повинні були відбутися на наступні вихідні після Великодня, 25-26 квітня, в Києві перенесли через карантину у зв'язку з коронавірусом.

Раніше в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.