Шмигаль незабаром озвучить 5 етапів виходу з карантину, - Зеленський

Після того, як карантин продовжили до 12 травня, президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучить детальний план плавного виходу з карантину, складається з п'яти етапів.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, заснований на аналітиці Національної академії наук і Міністерства охорони здоров'я. У нас є чіткий план виходу з карантину. Незабаром прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій з п'яти етапів виходу з карантину", - сказав він.

За його словами, плавний вихід почнеться з двох ключових умов: коли протягом десяти днів відсоток виявлених хворих не буде змінюватися чи залишиться в межах 5%, і коли лікарні стануть заповненими пацієнтами з COVID-19 менше ніж наполовину.

Зеленський подякував українцям, які відзначали Великдень вдома.

"У цьому році богослужіння відвідали близько 100 тисяч віруючих, в той час як у минулому році їх було 7,5 мільйонів. Ця різниця показує, що ми зрілі, відповідальні громадяни, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів. Вважаю, що ми великі молодці і можемо пишатися собою", - сказав він.

Президент закликав громадян і далі бути самодисциплінованими.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо повернутися до звичного ритму життя, зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри і ресторани. Але поспіх у питанні життя і здоров'я нації може бути фатальною. Тому необхідно ще трохи терпіння і самодисципліни", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.