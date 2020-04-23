підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 23:34 4
Суспільство 2020-04-23T23:38:26+03:00
Українські Новини
Шмигаль незабаром озвучить 5 етапів виходу з карантину, - Зеленський

Шмигаль незабаром озвучить 5 етапів виходу з карантину, - Зеленський

Ольга Фандорина
Карантин, Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Зняття карантину

Після того, як карантин продовжили до 12 травня, президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучить детальний план плавного виходу з карантину, складається з п'яти етапів.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, заснований на аналітиці Національної академії наук і Міністерства охорони здоров'я. У нас є чіткий план виходу з карантину. Незабаром прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій з п'яти етапів виходу з карантину", - сказав він.

За його словами, плавний вихід почнеться з двох ключових умов: коли протягом десяти днів відсоток виявлених хворих не буде змінюватися чи залишиться в межах 5%, і коли лікарні стануть заповненими пацієнтами з COVID-19 менше ніж наполовину.

Зеленський подякував українцям, які відзначали Великдень вдома.

"У цьому році богослужіння відвідали близько 100 тисяч віруючих, в той час як у минулому році їх було 7,5 мільйонів. Ця різниця показує, що ми зрілі, відповідальні громадяни, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів. Вважаю, що ми великі молодці і можемо пишатися собою", - сказав він.

Президент закликав громадян і далі бути самодисциплінованими.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо повернутися до звичного ритму життя, зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри і ресторани. Але поспіх у питанні життя і здоров'я нації може бути фатальною. Тому необхідно ще трохи терпіння і самодисципліни", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Більше новин про: Карантин Володимир Зеленський Денис Шмигаль Зняття карантину

По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння
Новини
Шмигаль незабаром озвучить 5 етапів виходу з карантину, - Зеленський 23:34
Митна служба відкрила статистику ввезення та вивезення з України конкретного товару 22:33
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Вадим Струневич заявив, що "Слуга народу" відмовилася від державного фінансування на користь медиків 21:50
На пенсії в квітні ПФ вже виділив понад 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував 21:44
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok