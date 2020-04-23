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  • По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики
23 квітня 2020, четвер, 20:39 43
Економіка 2020-04-23T20:52:13+03:00
Українські Новини
По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики

По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсіонери, Мінсоцполітики, пенсія, 1000 гривень, Допомога, коронавірусна тисяча
Пенсія Фото: Pixabay
Пенсія Фото: Pixabay

В той час, як Пенсійний фонд заявив, що направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 тис. гривень, Міністерство соціальної політики 23 квітня почало виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам з пенсією менш як 5 тис. гривень та громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії. 

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

Наголошується, що на ці цілі направлено урядом 10,6 млрд гривень.

Крім пенсіонерів, допомога 1 тис. гривень отримають одержувачі соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особи, які не мають права на пенсію - одержувачі тимчасової соцдопомоги непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату.

Близько 7 млн громадян, які отримують пенсії та соцдопомогу на рахунки в банках, отримають допомогу не пізніше 24 квітня.

Громадянам, які отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

Як повідомляли Українські Новини, міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозувала виплату по 1 тис. гривень допомоги пенсіонерам через 5 днів після набрання чинності прийнятих Верховною Радою 13 квітня змін у державний бюджет на 2020 рік.

Тим часом, ПФУ вже направив на фінансування пенсій 31,5 млрд гривень.

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