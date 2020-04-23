По тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи, - Мінсоцполітики

В той час, як Пенсійний фонд заявив, що направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 тис. гривень, Міністерство соціальної політики 23 квітня почало виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1 тис. гривень пенсіонерам з пенсією менш як 5 тис. гривень та громадянам, які одержують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

Наголошується, що на ці цілі направлено урядом 10,6 млрд гривень.

Крім пенсіонерів, допомога 1 тис. гривень отримають одержувачі соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особи, які не мають права на пенсію - одержувачі тимчасової соцдопомоги непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату.

Близько 7 млн громадян, які отримують пенсії та соцдопомогу на рахунки в банках, отримають допомогу не пізніше 24 квітня.

Громадянам, які отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

Як повідомляли Українські Новини, міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозувала виплату по 1 тис. гривень допомоги пенсіонерам через 5 днів після набрання чинності прийнятих Верховною Радою 13 квітня змін у державний бюджет на 2020 рік.

Тим часом, ПФУ вже направив на фінансування пенсій 31,5 млрд гривень.