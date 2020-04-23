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23 квітня 2020, четвер, 18:26 6
Силові структури 2020-04-23T18:59:48+03:00
Українські Новини
Меру Івано-Франківська Марцінківу поліція підозру не готує

Меру Івано-Франківська Марцінківу поліція підозру не готує

Ярина Вацяк
Нацполіція, підозра, Руслан Марцінків
Руслан Марцінків. Фото: Facebook Руслан Марцінків
Руслан Марцінків. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідує дискримінаційні висловлювання мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа на адресу ромів, але не готує йому підозру після того, як в ЄСПЛ українську владу визнали винною у погромі ромського табору.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції області.

"Все, що можу сказати, так це те, що проводиться досудове розслідування. Іншої інформації немає", - сказав представник відомства, відповідаючи на питання, чи готується підозра Марцинкиву.

Також у поліції повідомили, що поліцейські не мають наміру виконувати розпорядження мера про те, щоб "пакувати" ромів.

Поліція наголошує, що не підпорядковується меру і не буде виконувати таких розпоряджень.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дискримінаційних висловлювань на адресу ромів мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

22 квітня під час оперативної наради Марцінків вимагав у примусовому порядку вивезти з Івано-Франківська в Закарпатті осіб циганської національності, що є порушенням прав людини і має ознаки ксенофобії.

Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, найвищий рівень етнічних упереджень у українців спостерігається до африканцям і ромів.

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