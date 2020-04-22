В Ивано-Франковске мэр распорядился силой вывезти ромов на Закарпатье. Полиция начала расследование

Городской глава Ивано-Франковска, где уже 589 случаев заражения коронавирусом, Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности. Этот поступок он объяснил эпидемией коронавируса в городе. Видео с его высказыванием опубликовал информационный ресурс "Суспильне.Карпаты".

Согласно распоряжению городского головы, ромов из Ивано-Франковска должны вывезти до следующего вторника.

"Цыгане, нет, правильнее - лица ромского пола. Мы же уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они здесь?" — спросил он.

Когда начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влезло ответил ему, что 12 человек отказались ехать, то Марцинкив удивился, почему их "не упаковали".

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не погрузили и не вывезли?" — спросил мэр.

По словам присутствовавших на собрании полицейских, ромов передали полиции Закарпатья.

После этого глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция начала расслаивание высказываний городского главы Ивано-Франковска.

Уголовное производство открыли по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюжается к африканцам и ромам.

В Украине с начала года 2,5 тысячам ромов выдали идентификационные документы. Также в ЕСПЧ украинскую власть признали виновной в погроме ромского лагеря.