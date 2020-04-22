подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Ивано-Франковске мэр распорядился силой вывезти ромов на Закарпатье. Полиция начала расследование
22 апреля 2020, среда, 21:53 664
Общество 2020-04-22T21:55:21+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске мэр распорядился силой вывезти ромов на Закарпатье. Полиция начала расследование

В Ивано-Франковске мэр распорядился силой вывезти ромов на Закарпатье. Полиция начала расследование

Кира Молчанова
Ивано-Франковск, Закарпатская область, Ромы, Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Городской глава Ивано-Франковска, где уже 589 случаев заражения коронавирусом, Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности. Этот поступок он объяснил эпидемией коронавируса в городе. Видео с его высказыванием опубликовал информационный ресурс "Суспильне.Карпаты".

Согласно распоряжению городского головы, ромов из Ивано-Франковска должны вывезти до следующего вторника.

"Цыгане, нет, правильнее - лица ромского пола. Мы же уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они здесь?" — спросил он.

Когда начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влезло ответил ему, что 12 человек отказались ехать, то Марцинкив удивился, почему их "не упаковали".

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не погрузили и не вывезли?" — спросил мэр.

По словам присутствовавших на собрании полицейских, ромов передали полиции Закарпатья.

После этого глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция начала расслаивание высказываний городского главы Ивано-Франковска.

Уголовное производство открыли по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюжается к африканцам и ромам.

В Украине с начала года 2,5 тысячам ромов выдали идентификационные документы. Также в ЕСПЧ украинскую власть признали виновной в погроме ромского лагеря.

Больше новостей о: Ивано-Франковск Закарпатская область Ромы Руслан Марцинкив

Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список
Новости
Цены на бензин в Украине могут упасть до 16 гривен за литр, а на дизтопливо — до 14 гривен 22:17
За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовцев, — Зеленский рассказал, на что готов при обмене пленными 22:09
Киев закупил лекарств от коронавируса на 101 миллион гривен 22:00
Руслан Марцинкив. Фото: Facebook Руслан Марцінків
В Ивано-Франковске мэр распорядился силой вывезти ромов на Закарпатье. Полиция начала расследование 21:53
Мемы про Саакашвили. Фото: Egor T-Rex Gerasimov
Соцсети взорвались мемами и постами на триумфальное возвращение Саакашвили 21:17
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
больше новостей
Карантин продлили до 11 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok