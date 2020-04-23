підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 15:45 13
Силові структури 2020-04-23T16:30:03+03:00
Українські Новини
Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер

Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики
ООС. Військові. Фото: Facebook/ООС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ООС

Двоє українських військовослужбовців поранені через обстріли в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 23 квітня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що воїнів оперативно доставили у військово-медичного закладу, їм надана належна медична допомога.

Також зазначено, що українські військовослужбовці дали відсіч бойовикам.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 22 квітня, втрат не зафіксовано.

На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС Бойовики

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених
Новини
Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу" 16:29
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні 16:18
Замість боротьби з кризою українська влада приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення, – Бойко 16:06
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії 15:58
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня 14:23
У Київській області за добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу 15:07
Медичні маски і антисептики є в більшості аптечних мереж. Де можна купити і за якою ціною 17:55
більше новин
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok