Двоє військових поранені через обстріли в зоні ООС в четвер

Двоє українських військовослужбовців поранені через обстріли в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 23 квітня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що воїнів оперативно доставили у військово-медичного закладу, їм надана належна медична допомога.

Також зазначено, що українські військовослужбовці дали відсіч бойовикам.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 22 квітня, втрат не зафіксовано.

На полігоні у Львівській області знайшли тіло курсанта з вогнепальним пораненням.