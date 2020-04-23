На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением

Курсант был найден мертвым на военном полигоне во Львовской области 22 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной службы правопорядка Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"22 апреля 2020 года, около 18:30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь".

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции во Львовской области, территориального управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Следователь ГБР внес ведомости об уголовном преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Следствие продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 22 апреля, потерь среди украинских военнослужащих нет.