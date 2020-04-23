На Донбассе боевики восемь раз устраивали провокации и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что 22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников неподалеку от населенного пункта Орехово.

“Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников”, - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток боевики дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили двоих боевиков.

Также 20 апреля на Донбассе погиб один военный, еще четверо были ранены.