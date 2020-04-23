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23 квітня 2020, четвер, 14:54 19
Економіка 2020-04-23T16:15:02+03:00
Українські Новини
Чи вплине карантин на інфляцію. НБУ дав прогноз

Чи вплине карантин на інфляцію. НБУ дав прогноз

Анна Рудык
НБУ, інфляція, інфляція в Україні, Прогноз інфляції
Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Інфляція. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

В той час, як Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП, НБУ прогнозує, що інфляція в 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% +/-1 п. п.

"Інфляція помірно прискориться в наступні місяці та на кінець 2020 складе 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Заходи фіскальної та монетарної політик, що спрямовані на підтримку бізнесу і населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Проте споживчий попит буде залишатися пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це завадить зростання інфляції вище цільового рівня в поточному році", - йдеться в ньому.

Інфляцію також буде стримувати зниження світових цін на енергоносії, яке і далі буде позначатися на вартості палива на внутрішньому ринку.

У той же час прискорення інфляції з поточних показників станеться, насамперед, внаслідок перенесення на ціни недавнього знецінення гривні.

У першому кварталі 2021 інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону з-за ефекту низької бази порівняння, але надалі сповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де і буде залишатися надалі.

Утримувати її на такому рівні допоможе як зважена монетарна політика Національного банку, так і стримана фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк спрогнозував інфляцію та ВВП в Україні у 2020.

Тим часом Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% у 2020 році.

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