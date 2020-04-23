Як завершиться навчальний рік у Києві на карантині

Навчальні заклади столиці і самі учні повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно, в той час, як в Україні продовжили карантин. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу у четвер, 23 квітня.

"Карантин в Україні продовжили до 11 травня - відповідне рішення уряд прийняв вчора. А це означає, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти вже надало роз'яснення для всіх навчальних закладів. Ознайомитися з ними можна на сайті міністерства", - сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що, згідно наказу міністерства освіти, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчання учнів має бути завершено навчальними закладами не пізніше 15 червня.

Учнів 1-8-х та 10-х класів, які планують поміняти навчальні заклади, рекомендовано направити копії документів по електронній пошті або іншим способом. А оригінал документа надати у вересні 2020 року.

"Щодо ЗНО. І Міністерство, і місцеві влади проводять консультації, щоб розробити оптимальний алгоритм дій. Щоб вступна кампанія у вищі навчальні заклади України відбулася", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві, за даними на 23 квітня кількість заражених коронавірусом перевалила за тисячу.

Також в Києві з порушників карантину стягнуто понад 170 тис. гривень