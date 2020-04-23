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23 квітня 2020, четвер, 13:53 5
Судова влада 2020-04-23T16:15:03+03:00
Українські Новини
Закон про медіацію не здатний розвантажити українські суди, — адвокат Дульський

Закон про медіацію не здатний розвантажити українські суди, — адвокат Дульський

Кира Молчанова
Судьи, Законопроект, судова система, Олександр Дульський, судове рішення, Рішення суду, медіація
Олександр Дульський. Скріншот відео YouTube
Олександр Дульський. Скріншот відео YouTube

Впровадження процедури медіації не розвантажить суди в Україні, як про це говорять в Мін'юсті. Про це йдеться в коментарі адвоката Олександра Дульського для "Українських новин".

Адвокат розповів, що, хоча Кабмін схвалив проект закону, і ініціатива подається як інструмент узаконення процедури медіації в Україні, насправді із закону не ясно, які переваги є у медіації перед чинною процедурою досудового врегулювання спорів.

"Медіація - це, фактично, альтернатива суду, коли обидві сторони бажають домовитися. Подібна конструкція існує в усьому світі. І якщо ви не хочете йти в суд - ви йдете до медіатора. Однак в Україні ситуація дещо відмінна: у нас немає справедливого і незалежного суду", - сказав адвокат.

На його думку, вся справа в українських судах.

Медіація - це альтернатива суду. Однак в Україні незалежної судової системи немає. Хоча у медіації є свої переваги.

"На етапі медіації людина не стикається з тим, з чим зіткнеться потім в суді: з накладеними арештами, з затягуванням термінів розгляду справи, з сумнівними рішеннями і так далі. Однак домовленість сторін на етапі медіації в Україні не є гарантією того, що проти вас не подадуть позов. Тому прийняття цього закону ні на відсоток не розвантажить українські суди", - пояснює Дульскій.

Він пояснив, що в США такий інструмент дуже ефективний, оскільки там існує відповідальність особи за подання у необґрунтованого позову до суду. Це цивільно-правова або господарсько-правова відповідальність. За словами адвоката, сума стягнення в такому разі може перевищувати вартість позову.

"У Сполучених штатах позивач дуже добре думає перед тим, як подати позов, чи варто йому взагалі йти в суд. Такі сюжети ми часто бачимо в американських фільмах. Тобто медіація - це процедура, коли, зокрема, адвокати сторін пред'являють один одному всі наявні документи та інформацію, приблизно 95% того, що буде представлено суду... і сторони розуміють, які перспективи і мають можливість уникнути необґрунтованого позову. Людина розуміє, що в разі порушення її права, вона може звернутися до суду за захистом і отримає його", - говорить Дульскій.

Американський суд може притягти позивача до відповідальності, якщо його позов був необґрунтованим. Тому провести досудове врегулювання - це логічний крок.

22 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про медіацію". У пояснювальній записці до законопроекту уточняється, що процедура медіації буде застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних виробництвах при укладанні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим і в інших сферах суспільних відносин. Медіація проводитися за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора. Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про медіацію", передбачивши доопрацювати його в триденний термін з урахуванням ряду зауважень.

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