Закон про медіацію не здатний розвантажити українські суди, — адвокат Дульський

Впровадження процедури медіації не розвантажить суди в Україні, як про це говорять в Мін'юсті. Про це йдеться в коментарі адвоката Олександра Дульського для "Українських новин".

Адвокат розповів, що, хоча Кабмін схвалив проект закону, і ініціатива подається як інструмент узаконення процедури медіації в Україні, насправді із закону не ясно, які переваги є у медіації перед чинною процедурою досудового врегулювання спорів.

"Медіація - це, фактично, альтернатива суду, коли обидві сторони бажають домовитися. Подібна конструкція існує в усьому світі. І якщо ви не хочете йти в суд - ви йдете до медіатора. Однак в Україні ситуація дещо відмінна: у нас немає справедливого і незалежного суду", - сказав адвокат.

На його думку, вся справа в українських судах.

Медіація - це альтернатива суду. Однак в Україні незалежної судової системи немає. Хоча у медіації є свої переваги.

"На етапі медіації людина не стикається з тим, з чим зіткнеться потім в суді: з накладеними арештами, з затягуванням термінів розгляду справи, з сумнівними рішеннями і так далі. Однак домовленість сторін на етапі медіації в Україні не є гарантією того, що проти вас не подадуть позов. Тому прийняття цього закону ні на відсоток не розвантажить українські суди", - пояснює Дульскій.

Він пояснив, що в США такий інструмент дуже ефективний, оскільки там існує відповідальність особи за подання у необґрунтованого позову до суду. Це цивільно-правова або господарсько-правова відповідальність. За словами адвоката, сума стягнення в такому разі може перевищувати вартість позову.

"У Сполучених штатах позивач дуже добре думає перед тим, як подати позов, чи варто йому взагалі йти в суд. Такі сюжети ми часто бачимо в американських фільмах. Тобто медіація - це процедура, коли, зокрема, адвокати сторін пред'являють один одному всі наявні документи та інформацію, приблизно 95% того, що буде представлено суду... і сторони розуміють, які перспективи і мають можливість уникнути необґрунтованого позову. Людина розуміє, що в разі порушення її права, вона може звернутися до суду за захистом і отримає його", - говорить Дульскій.

Американський суд може притягти позивача до відповідальності, якщо його позов був необґрунтованим. Тому провести досудове врегулювання - це логічний крок.

22 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про медіацію". У пояснювальній записці до законопроекту уточняється, що процедура медіації буде застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних виробництвах при укладанні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим і в інших сферах суспільних відносин. Медіація проводитися за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора. Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про медіацію", передбачивши доопрацювати його в триденний термін з урахуванням ряду зауважень.

https://www.youtube.com/watch?v=5NpS5W_kk6A" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українськi Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПКА) має намір почати автоматичну перевірку декларацій після 1 червня.

Верховна Рада дозволила судам проводити засідання на досудовій і судової стадії кримінального провадження за рішенням суду в режимі відеоконференції в період карантину.