У Києві кількість випадків коронавірусу "перевалила" за тисячу

У Києві кількість випадків коронавірусу збільшилася до 1059 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за добу захворюваність збільшилася на 70 осіб, з них 5 медиків, один летальний випадок. Всього в Києві 1 059 підтверджених випадків зараження.

Захворіли 34 жінки у віці від 21 до 84 років, дві дівчинки у віці до 17 років, і 29 чоловіків у віці від 26 до 71 року, п'ять хлопчиків до 17 років. В лікарні столиці госпіталізовано 24 пацієнта, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали ще 6 осіб, всього одужали 45 киян. Загинули 20.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.