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23 квітня 2020, четвер, 10:40 5
Силові структури 2020-04-23T10:49:08+03:00
Українські Новини
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів

Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Митниця, Максим Нефьодов, Зарплата за березень
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який кілька місяців отримував надбавку до 300% окладу, незважаючи на дикі недобори митниці, у березні отримав за 79,8 тис. гривень надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важкої роботи.

Про це Українським Новинам повідомили в Митниці.

Так, за березень поточного року оклад Нефедова склав 29,4 тис. гривень.

При цьому він отримав 800 гривень надбавки за ранг, 4 410 гривень – за вислугу років, по 79,8 тис. гривень надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важкої роботи.

Всього в березні зарплата керівника Митниці становила 194 210 гривень.

При цьому в лютому Нефьодов отримав 39 244 гривні зарплати, з якої 34 285 гривень – оклад, 800 гривень надбавки за ранг та 4 158 гривень – за вислугу років.

У січні Нефьодов отримав 42 721 гривню зарплати, з якої 25 142 гривні – оклад, 838 гривень надбавки за ранг та 3 017 гривень – за вислугу років, по 6 857 гривень надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важкої роботи і 9,31 гривні – індексація зарплати.

Відповідь на запит Українських НовинВідповідь на запит Українських Новин

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату глави МитниціВідповідь на запит Українських Новин про зарплату глави МитниціЯк повідомляли Українські Новини, тільки за перші два місяці 2020 року недонадходження до Держбюджету від Державної митної служби склали 13 млрд грн. Голова Держмитслужби Максим Нефьодов пояснив такі показники зниженням імпорту сировинних товарів і зміцненням курсу гривні.

Також на початку квітня, екс-міністр фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.

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