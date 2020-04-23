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23 квітня 2020, четвер, 09:32 22 Карта
Суспільство 2020-04-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених

В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні продовжили карантин, захворюваність на коронавірус збільшилася до 7 170 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 353 випадки;
  • Волинська область - 188 випадків;
  • Дніпропетровська область - 186 випадків;
  • Донецька область - 21 випадок;
  • Житомирська область - 304 випадки;
  • Закарпатська область - 230 випадків;
  • Запорізька область - 146 випадків;
  • Івано-Франківська область - 644 випадки;
  • Кіровоградська область - 258 випадків;
  • р. Київ - 1059 випадків;
  • Київська область - 451 випадок;
  • Львівська область - 282 випадки;
  • Луганська область - 27 випадків;
  • Миколаївська область - 99 випадків;
  • Одеська область - 161 випадок;
  • Полтавська область - 161 випадок;
  • Рівненська область - 396 випадків;
  • Сумська область - 89 випадків;
  • Тернопільська область - 499 випадків;
  • Харківська область - 101 випадок;
  • Херсонська область - 77 випадків;
  • Хмельницька область - 61 випадок;
  • Чернівецька область - 1140 випадків;
  • Черкаська область - 220 випадків;
  • Чернігівська область - 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 у Центр надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Також Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки.

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