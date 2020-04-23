В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених

В той час, як в Україні продовжили карантин, захворюваність на коронавірус збільшилася до 7 170 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 353 випадки; Волинська область - 188 випадків; Дніпропетровська область - 186 випадків; Донецька область - 21 випадок; Житомирська область - 304 випадки; Закарпатська область - 230 випадків; Запорізька область - 146 випадків; Івано-Франківська область - 644 випадки; Кіровоградська область - 258 випадків; р. Київ - 1059 випадків; Київська область - 451 випадок; Львівська область - 282 випадки; Луганська область - 27 випадків; Миколаївська область - 99 випадків; Одеська область - 161 випадок; Полтавська область - 161 випадок; Рівненська область - 396 випадків; Сумська область - 89 випадків; Тернопільська область - 499 випадків; Харківська область - 101 випадок; Херсонська область - 77 випадків; Хмельницька область - 61 випадок; Чернівецька область - 1140 випадків; Черкаська область - 220 випадків; Чернігівська область - 17 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 у Центр надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів. Також Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки.