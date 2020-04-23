В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених

В той час, як в Україні продовжили карантин, захворюваність на коронавірус збільшилася до 7 170 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 353 випадки;

Волинська область - 188 випадків;

Дніпропетровська область - 186 випадків;

Донецька область - 21 випадок;

Житомирська область - 304 випадки;

Закарпатська область - 230 випадків;

Запорізька область - 146 випадків;

Івано-Франківська область - 644 випадки;

Кіровоградська область - 258 випадків;

р. Київ - 1059 випадків;

Київська область - 451 випадок;

Львівська область - 282 випадки;

Луганська область - 27 випадків;

Миколаївська область - 99 випадків;

Одеська область - 161 випадок;

Полтавська область - 161 випадок;

Рівненська область - 396 випадків;

Сумська область - 89 випадків;

Тернопільська область - 499 випадків;

Харківська область - 101 випадок;

Херсонська область - 77 випадків;

Хмельницька область - 61 випадок;

Чернівецька область - 1140 випадків;

Черкаська область - 220 випадків;

Чернігівська область - 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 у Центр надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Також Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки.