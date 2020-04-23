На Донбасі бойовики вісім разів влаштовували провокації і втратили двох "бійців"

Вчора, 22 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що 22 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичної групи "Схід" вчора зафіксували сім обстрілу з боку окупаційних військ, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік від населеного пункту Горіхово.

“Втрат серед наших захисників результаті ворожого обстрілу не було. За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби бойовики двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бійці ЗСУ знищили двох бойовиків.

Також 20 квітня на Донбасі загинув один військовий, ще четверо були поранені.