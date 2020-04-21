подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 08:30 174
Силовые структуры 2020-04-21T08:30:04+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: погиб один военный, еще четверо ранены

Обострение на Донбассе: погиб один военный, еще четверо ранены

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 20 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции украинских военных. Погиб один боец ВСУ, трое получили ранения, еще один - боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение … По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе ВСУ понесли потери.

Также на Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко
Новости
В Украине увеличили помощь по безработице: сколько добавили 09:12
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко 08:51
Воздух в Киеве сегодня снова загрязнен и вошел в ТОП-10 грязных городов 08:43
Обострение на Донбассе: погиб один военный, еще четверо ранены 08:30
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
больше новостей
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok