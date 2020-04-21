Обострение на Донбассе: погиб один военный, еще четверо ранены

Вчера, 20 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции украинских военных. Погиб один боец ВСУ, трое получили ранения, еще один - боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение … По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе ВСУ понесли потери.

Также на Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери.