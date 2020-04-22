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22 апреля 2020, среда, 08:30 302
Силовые структуры 2020-04-22T09:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили двоих боевиков

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили двоих боевиков

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 21 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Четыре нарушения режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, которые отличались применением минометов, запрещенных минскими договоренностями.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было … По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 20 апреля на Донбассе погиб один военный, еще четверо ранены.

Также на Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери.

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