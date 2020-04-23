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23 квітня 2020, четвер, 08:46 27 Карта
Світ 2020-04-23T11:00:03+03:00
Українські Новини
По всьому світу коронавірусом заразилися понад 2,6 млн осіб. Дані на 23 квітня

По всьому світу коронавірусом заразилися понад 2,6 млн осіб. Дані на 23 квітня

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У всьому світі кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом за добу збільшилася до 2 628 929. Одужали вже 713 294 людини, а померли - 183 441.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

На першому місці за кількістю заражень перебуває США, де коронавірус зафіксували у 842 629 осіб, 46 784 людини померли, а 76 601 - вилікувалися.

На другому місці Іспанія. Коронавірусом в країні заразилися 208 389 осіб, загинули 21 717 осіб, а одужали - 85 915.

На третьому місці Італія, де коронавірусом заразилися 187 327 осіб. Всього в країні 25 085 летальних випадків, а перемогли вірус 54 543 людини.

У Франції кількість інфікованих збільшилася до 157 135 осіб, з них 21 373 осіб померли, а одужали - 41 331.

У Німеччині зафіксували 148 453 випадків захворювання COVID-19. Кількість померлих в країні збільшилася до 5 315, а 103 300 осіб одужали.

Як захиститися від коронавіруса:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за даними на ранок 22 квітня зафіксували 6125 випадків зараження коронавірусом.

Також Каинет Міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня.

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