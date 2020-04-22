В Івано-Франківську мер розпорядився силою вивезти ромів на Закарпаття. Поліція почала розслідування

Міський голова Івано-Франківська, де вже 589 випадків зараження коронавірусом, Руслан Марцінків доручив вивезти з міста в Закарпатську область людей ромської національності. Цей вчинок він пояснив епідемією коронавірусу в місті. Відео з його висловлюванням опублікував інформаційний ресурс "Суспильне.Карпати".

Згідно з розпорядженням міського голови, ромів з Івано-Франківська мають вивезти до наступного вівторка.

"Цигани, ні, вірніше — особи ромської статі. Ми ж вже бус давали. Вивезли їх на Закарпатті. Чому вони тут?" — запитав він.

Коли начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло відповів йому, що 12 осіб відмовилися їхати, то Марцінків здивувався, чому їх не "упакували".

"Що значить "відмовилися"? А чому не спакували? Є поліція. До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус — дали. Чому не завантажили і не вивезли?" — запитав мер.

За словами присутніх на зборах поліцейських, ромів передали поліції Закарпаття.

Після цього глава Нацполиции Ігор Клименко заявив, що поліція почала розслідування висловлювань міського голови Івано-Франківська.

Відкрили Кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України, це — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, найвищий рівень етнічних упереджень у українців спостерігається до африканцям і ромів.

В Україні з початку року 2,5 тисяч ромів видали ідентифікаційні документи. Також в ЄСПЛ українську владу визнали винною у погромі ромського табору.