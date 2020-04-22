Постраждалих від масового зараження COVID-19 в гуртожитку у Вишневому стало більше. Захворіли ще 12 осіб

Кількість хворих на коронавірус в приватному гуртожитку у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області збільшилась на 12 осіб до 49.

Про це Українським Новинам повідомив секретар Вишневського міської ради Сергій Пишний.

"На сьогоднішній день - плюс 12, всього - 49 хворих у цьому гуртожитку", - сказав він.

Пишний повідомив, кількість мешканців у гуртожитку становить 216 осіб, які будуть знаходиться на ізоляції мінімум 2 тижні.

за його словами, міськрада забезпечує доставку всіх необхідних продовольчих товарів і на даний момент вже забезпечив ними жителів на 3-4 дні.

"Гуртожиток повністю закрито і ізольовано під наглядом Національної гвардії", - додав він.

Пишний зазначив, що поки що в інших гуртожитках Вишневого не виявлено спалахів коронавірусу.

Він заявив, що всі хостели у Вишневому офіційно не працюють.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Київській області 21 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 34 людини до 390.

При цьому в самому Києві вже майже 1000 осіб заразилися COVID-19.