Єрмак пропонує екс-міністру фінансів Уманському стати його радником після заяв про корупційні схеми

Після того, як колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що особисто передавав в руки прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання про звільнення голів Державної Митної та Податкової служб, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував Уманському стати його радником.

Про це Єрмак написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе знищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів", - написав він.

Він повідомив про намір створити міжвідомчу групу, в яку мають увійти представники різних правоохоронних структур, а також зібрати аналітичну групу з вітчизняних експертів і міжнародних аудиторів.

Ці групи повинні будуть уважно дослідити всі процеси на митниці і податковій і знайти всі корупційні схеми.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що документи на звільнення голів Податкової та Митної служб Уманським подавалися, але офіційно не надходили.