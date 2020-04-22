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  • Єрмак пропонує екс-міністру фінансів Уманському стати його радником після заяв про корупційні схеми
22 квітня 2020, середа, 18:45 8
Президент 2020-04-22T18:59:24+03:00
Українські Новини
Єрмак пропонує екс-міністру фінансів Уманському стати його радником після заяв про корупційні схеми

Єрмак пропонує екс-міністру фінансів Уманському стати його радником після заяв про корупційні схеми

Кира Молчанова
Андрій Єрмак, Офіс Президента України, Денис Шмигаль, Ігор Уманський, Державна податкова служба України, Державна митна служба України
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Після того, як колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що особисто передавав в руки прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання про звільнення голів Державної Митної та Податкової служб, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував Уманському стати його радником.

Про це Єрмак написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе знищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів", - написав він.

Він повідомив про намір створити міжвідомчу групу, в яку мають увійти представники різних правоохоронних структур, а також зібрати аналітичну групу з вітчизняних експертів і міжнародних аудиторів.

Ці групи повинні будуть уважно дослідити всі процеси на митниці і податковій і знайти всі корупційні схеми.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що документи на звільнення голів Податкової та Митної служб Уманським подавалися, але офіційно не надходили.

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